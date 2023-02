Share Tweet Armand Duka deshiron te vazhdoje udhetimin ne UEFA ! UEFA ka shpallur sot listën përfundimtare të kandidaturave për poziten e Presidentit të UEFA-s dhe anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s që do të zgjidhen në Kongresin e 47-të të zakonshëm të UEFA-s në Lisbonë, Portugali, të mërkurën më 5 prill 2023. Të gjithë kandidatët iu nënshtruan një kontrolli të kryer nga një komitet zgjedhor i përbërë nga anëtarët e Komitetit të Qeverisjes dhe Pajtueshmërisë së UEFA-s (në përputhje me Nenin 21(6) të Statutit të UEFA-s dhe Nenin 4bis të Rregulloreve që Drejtojnë Zbatimin e Statutit të UEFA-s ). Trembëdhjetë kandidatë qe aplikojnë për nëntë vendet e anetaresise në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s e kaluan me sukses kontrollin e përshtatshmërisë. Kryetari i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka kandidon perseri ne zgjedhjet per anëtar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Me Duken, Futbolli shqiptar do te perfaqesohej per herë të dyte në institucionin qeverisës të UEFA-s per nje mandat katërvjeçar. Kandidatët për zgjedhje në Kongresi i 47-të i zakonshëm i UEFA-s. a) Kandidat per UEFA President (mandat katërvjeçar ) : Mbiemri Emri Vendi 1. Čeferin Aleksander Slovenia b) Kandidat per pozicionin, nje anetar femeror ne Komitetin Ekzekutiv te UEFA-s ( mandat katërvjeçar ) : Mbiemri Emri Vendi 1. McAllister Laura Wales c)Kandidatet per shtate pozicionet,anetare ne Komitetin Ekzekutiv te UEFA-s ( mandat katërvjeçar ) : Mbiemri Emri Vendi 1. Christensen Jesper Møller Denmark 2. Diallo Philippe France 3. Duka Armand Albania 4. Fousek Petr Czechia 5. Klaveness Lise Norway 6. Kobiashvili Levan Georgia 7. Pavelko Andrii Ukraine 8. Petrie Rod Scotland 9. Quaderer Hugo Liechtenstein 10. Rubiales Luis Spain 11. Vassallo Björn Malta d)Kandidat per pozicionin, nje anetar ne Komitetin Ekzekutiv te UEFA-s ( mandat dyvjeçar ) : Mbiemri Emri Vendi 1. Watzke Hans-Joachim Germany

komente