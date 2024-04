Share Tweet Berat Gjimshiti & Atalanta fitojne ne Anfield Road

Sot ne mengjes, mbrojtësi i Atalantes Berat Gjimshiti kazbuluar sekretin e fitores ndajLiverpoolit. Ai tha se të gjithe lojtaret e Atalantës i kryen mirë detyrat e tyre, disiplina taktike dhe deshira per tu sakrifikuar na dhuruan fitoren. Mbas vizites ne Merseyside në orët e para të mëngjesit, Atalanta do te perballet me skuadren angleze te Liverpool, per ndeshjen e parë të çerekfinaleve të Europa League 2023/2024 Në leter fillimisht Atalanta u konsiderua se nuk kishte shume shanse në Anfield, por skuadra e Gasperinit arriti ti bënte një surprizë te hidhur djemeve te Jurgen Klopp, duke i mundur ata me rezultatin 3 me 0. Gent Mebelli

komente