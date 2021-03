Share Tweet Enderr KUQ e ZI 2022 Kombetarja shqiptare e futbollit fillon Eleminatoret e " Boterorit Katar 2022" me ndeshjen ne transfertë ndaj Andorrës më 25 mars, ndërsa më 28 mars Kuq e zinjte do të presin Anglinë në Tiranë. Takimi i tretë do të luhet më 31 mars ndaj San Marinos sërish në transfertë. Edi Reja dhe stafi i trajnereve te Ekipit Kombetar shpall listen e Lojtareve te ftuar: Megjithese ne kushtet e pandemise COVID 19 gjendja e lojtareve ne aspektin fizik duket e mire, ata jane aktivizuar rregullisht ne klubet ku luajne. Bekim Balaj dhe Armando Sadiku mbeten jashte listes sepse Cikalleshi, Uzuni, Manaj, Broja dhe Kamberi po tregojne per momentin nje forme shume te mire sportive. Shqetesime sjell mungesa e Abrashit dhe forma jo optimale e Memushaj dhe e Gjasules, ky i fundit vjen nga nje demtim qe e la gjate jashte fushave te gjelberta. Me kembe te mbare ! Ne perballjen me Andoren, me guxim dhe fat kundra Anglise dhe shume kujdes ndaj San Marinos mund te marrim 7 pike! Pike qe do na japin besimin e duhur per te shkuar me koken lart ne ndeshjet kundra Polonise dhe Hungarise. Keto jane peballjet qe mund te na japin nje vleresim normal te nivelit ku kemi arritur. Forca Shqiperi ! Gent Mebelli

